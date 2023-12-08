08 Ara 2023 - 11:52- Gündem

Konteyner yangınlarına nasıl müdahale edilir? Olaylara doğru müdahale nasıl yapılır?

Malatya’nın birçok noktasına kurulan konteynerler depremzede vatandaşlar için barınma alanı olarak kullanılıyor. Konteynerlerde görülen en büyük tehlike olarak bilinen yangınlara nasıl müdahale edilir? Yangınlar nasıl çıkıyor ve olası yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerekiyor. İşte uzmanından önemli bilgiler: