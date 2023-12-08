Konteyner yangınlarına nasıl müdahale edilir? Olaylara doğru müdahale nasıl yapılır?

Konteyner kentlerde kalan depremzede vatandaşlar, kalıcı konutların yapımına kadar konteynerlerde kalmaya devam edecekler. Bu süreçte olası bir yangında nasıl hareket edilmesi gerektiğini söyleyen İtfaiye Eğitim Amiri Seyfullah Soylu, Tandoğan Konteyner Kentte kalan görevlilere eğitim vererek, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlattı.
YANGINLAR ELEKTRİK ÇARPMASINA NEDEN OLABİLİR
Konteyner kentler yapılmadan önce çadırlarda yangınların çıktığını söyleyen İtfaiye Eğitim Amiri Seyfullah Soylu,
“Konteynerler yokken önce çadırlar vardı. Yaklaşık 3-4 tane çocuğumuz çadır yangınlarında vefat etti. Konteyner kentler kurulunca, vatandaşlar çadırlardan konteynerlere geçti. Konteyner kentlerde bulunan konteynerler yan yana oldukları için çıkan bir yangında diğer konteynere sıçrama ihtimali çok yüksek. Yangının merkezinde oluşan ısı, duman, alev, zehirli gazlar hem müdahaleciyi hem de içeride kalan kişileri etkileyebiliyor. A konteynerinden B konteynerine direkt geçen elektrik hatları var. En alt sıradaki bir konteynerde çıkacak bir yangında, o sıradaki herhangi bir konteynerin metal alanına dokunan birine elektrik çarpmış olacak”
dedi.
ACİL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ NELER?
Acil durum ekiplerinin görevlerinden bahseden Soylu,
“Olası bir yangın anında herkesin o yangına müdahale etmesinden ziyade kontrollü davranılması gerekiyor. Acil durum ekiplerinin görevleri; söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardımdır. Söndürme ekipleri, yangın söndürme cihazlarını çok iyi bir şekilde kullanırlar, ayda bir sefer periyodik kontrollerini yapıyorlar ve yangına ilk müdahaleyi onlar yaparlar. Kurtarma ekipleri ise, ilk önce içeride canlı varsa canlı varlığı, o yoksa kıymetli evrakları kurtarırlar. Koruma ekibi yangının bulunduğu ortamdan başka bir ortama sıçramasını engeller, panik kargaşayı engellerler, araç giriş çıkışlarını açık tutarlar”
ifadelerini kaydetti.
ELEKTRİK YANGININA NASIL MÜDAHALE EDİLİR?
Elektrik yangınlarının nasıl çıktığını söyleyen Soylu,
“Normal şartlarda konteynerler anlık 4.9 kilovat elektrik gücüne sahipler. Konteynerlere ocak verdiler, iki ısıtıcı verdiler, banyoda kullanılan termos sifon verdiler. Bütün bunları topladığımızda 4.5 kilovatı geçmiyor ama bunlar dışında ekstra olarak küçük ocak, su ısıtıcı gibi cihazlar kullanıldığında elektrikte bir yüklenme oluyor. Olası bir elektrik sıkıntısı çıktığında ilk önce şartellerden ya da panolardan elektriğin kesilmesi gerekiyor. Yangın başladığı anda durum daha kötüleşmeden elektriklerin kesilmesi gerekiyor. Kapı kolları iletken olduğu için oraya dokunulduğu zaman elektrik çarpabilir”
şeklinde konuştu.
TAVA YANGINA NASIL MÜDAHALE EDİLİR?
Yangın türlerini anlatan Soylu,
“Yangın türleri var; A sınıfı dediğimiz katı maddeler var. B sınıfı sıvı maddelerimiz var; benzin, mazot, tiner gibi yanıcı madde türleri var. C sınıfı olan gaz yangınları ise, LPG ve doğal gaz. D sınıfı metal yangınları, F sınıfı yağ yangınları var. Örneğin bir tava yangınına nasıl müdahale etmemiz gerekiyor? Bir ortamda yangın oluşabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Çıkan tava yangını oksijensiz bırakılabilir mi önce bunu düşünmememiz gerekiyor. İlk önce tavanın kapağını kapatmalıyız. Böylece oksijeni kesmiş olacağız ve yangın sönmüş olacaktır. Bunun dışında ıslak bir havluyu önümüze siper ederek tavanın üzerini kapatabiliriz. Böylece oksijensiz kalan yangın sönecektir. Herhangi bir ortamda LPG veya doğal gaz kaçağı var ise, ilk önce kaynağından kesmek, iki kapı ve pencereyi açıp havalandırmak, üçüncüsü ise elektrik üretecek her şeyden kaçınmamız gerekiyor”
diye konuştu.
YANGIN TÜPÜ NASIL KULLANILIR?
Yangın tüpünün nasıl kullanıldığını anlatan Soylu,
“Bir yangın söndürme tüpünün dolu olup olmadığını şu şekilde anlarız; tüpün pimi çekildiğinde tetiğe bir sefer basıldığı zaman bu tüpün kullanımı bitmiş oluyor ve daha sonra kullanılmayacak hale geliyor. Yangın söndürme tüpünün manometresine ve tarihine bakarak dolu olup olmadığını anlayabiliriz. Manometrede ibre kırmızı ise gazı bitmiş demektir, yeşil ise gazı var demektir yani doludur. Yangın söndürme tüpüyle A, B, C sınıfı yangın türlerini rahatlıkla söndürebilirsiniz. Yangın tüpleri yaklaşık 4 ile 6 metre ileriye püskürtebiliyor, elektriği iletmezler, pimi çekildiği anda 10 saniyelik bir ömrü vardır ve tek kullanımlıktır. 10 saniyelik ömrü olduğu için yangının olduğu yere gelene kadar pimi çekilmemelidir”
diyerek önemli bilgiler verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.