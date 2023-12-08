Sürücülerin kâbusu bitti! O tünel artık açıldı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, uzun süredir vatandaşların beklediği Yağdonduran Tünelinin hizmete girdiğini söyledi. Tünelin hayırlı olmasını dileyen Vali Şimşek “Burası, özellikle kış şartlarında vatandaşlarımız için zorlu bir geçitti. Zaman zaman can kaybının yaşandığı kazalar da oluyordu. Artık bu geçit kolay bir şekilde aşılabilecek. Vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecek” dedi.

SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Kış aylarında sık sık ulaşıma kapanan Sivas-Malatya karayolundaki Yağdonduran mevkiinde 2016 yılında yapımına başlanan Yağdonduran Tüneli hizmete girdi. Yaklaşık bin 600 metre gidiş bin 600 metre dönüş (çift şerit) olmak üzere toplamda 3 bin 200 metre şeklinde projelendirilerek, hayata geçirilen tünel son teknoloji ile inşa edildi. Türkiye’de ilk kez uzaktan kontrollü yangın söndürme sisteminin de yapıldığı tünel çok sayıda kamera ile de izlenmekte.

“ARTIK BU GEÇİT KOLAY BİR ŞEKİLDE AŞILABİLECEK”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, uzun süredir vatandaşların beklediği Yağdonduran Tünelinin hizmete girdiğini söyledi. Tünelin hayırlı olmasını dileyen Vali Şimşek

“Öncelikle Sivas’ımıza ve bölge illerine, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burası, özellikle kış şartlarında vatandaşlarımız için zorlu bir geçitti. Zaman zaman can kaybının yaşandığı kazalarda oluyordu. Artık bu geçit kolay bir şekilde aşılabilecek. Vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecek”

dedi.

ZORLU YOL 2 KİLOMETRE KISALDI

Tünel sayesinde araçların yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağını ifade eden Vali Şimşek,

" Yine bu tünel sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanacak. Yol tünelle birlikte yaklaşık 2 kilometre kısalmış durumda, seyahat süresi de yine yaklaşık 10 dakika daha azaldı. Ben bu tüneli kullanacak tüm vatandaşlarımıza kazasız ve güvenli yolculuklar diliyorum. Ve bu yatırımı ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı