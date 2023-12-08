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Şeyh Bayram’da zincirleme kaza! 1 yaralı

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Şeyh Bayram’da zincirleme kaza! 1 yaralı mask
Şeyh Bayram’da zincirleme kaza! 1 yaralı
Şeyh Bayram’da zincirleme kaza! 1 yaralı
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Malatya’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elalmış Sokak üzerinde seyir halinde olan T.T. idaresindeki 73 EB 928 plakalı pikap ile H.M.D. yönetimindeki 44 T 0003 plakalı ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sırasında oluşan çarpışmanın şiddeti ile savrulan ticari araç, park halindeki H.K.’ya ait 27 AET 89 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada H.M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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08 Ara 2023 - 11:35 Malatya- Asayiş

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