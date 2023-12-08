Dikkat! Maraş’ta 3 Kayseri’de 10 ilçe etkilenecek!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 08.00 ile 10.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Bakarcak Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 12.30 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Süksün Zafer Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Akin Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Pazarören, Yeregeçen mahallelerine,

Bugün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Karaköy, Dikme mahallelerine,

Bugün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Çubuklu Mahallesi’ne,

Bugün 10.30 ile 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ile 16.30 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Süksün Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Bugün 14.30 ile 16.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Boyacı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Bakarcak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Yeşilbağ Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Şht. Üstğm. Hasan Şahan Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük Yenice Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ile 14.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Mithatpaşa, Elmalı, Düver mahallelerine” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

AKEDAŞ tarafından da Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 19.00 ile 23.50 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ile 16.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Aslanbey, Ballıca, Bayazıtlı, Yeşiltepe, Dereli, Pınarbaşı mahallelerine,

Yarın 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Nurhak İlçesine bağlı Barış, Biçin, Eskiköy, Gürsel, Alçiçek, Değirmenkaya, Hüyük, Karaçar, Karşıyaka, Kullar, Kıyılar, Pınarbaşı, Seyitaliler, Tatlar, Umutlu, Yeni mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Afşin İlçesine bağlı Afşinbey Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.