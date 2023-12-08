AK Parti “Çalık” dedi, MHP “Gürkan”ı istedi

31 Mart Mahalli ve İdareler Seçimi adım adım yaklaşılırken, Malatya’da depremin gündemi yerine seçimi bıraktı. Kimin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı merakla beklenirken, kulis ve kamuoyunda şimdiden 2 kişinin ismi konuşuluyor.

Kasım ayında yapılan ve çok sayıda partili tarafından yapılan temayül yoklamasının bu hafta sonu açıklaması beklenirken, kulislere göre temayül yoklamasında “Malatya’nın ablası" olarak tabir edilen Öznur Çalık’ın ismi çıktığı dile getiriliyor. Çalık’ın aktif olarak siyasette olmamasına rağmen yaklaşık yüzde 84 civarında partilinin oyunu aldığı ileri sürülürken, partililerin Öznur Çalık demesinin sebebi ise başarılı siyasi geçmişinden kaynakladığı dile getiriliyor.

Öz geçmişine bakıldığında 23 ve 27. Dönemleri arasında aralıksız 4 dönem Malatya milletvekilliği yapan Çalık, Ankara’da Malatya’yı mecliste temsil etmesinin yanında Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyonu Başkanlığı, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı, AK Parti Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, AK Parti MKYK Üyesi, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanlığı görevlerinde yer almasıyla da biliniyor. Başarılı bir siyasi geçmişi bulunan Öznur Çalık’ın Büyükşehir Başkan Adayı olmasına kesin gözle bakılırken, Öznur Çalık’a en yakın adayın ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın olduğu söyleniyor.

Gürkan’da tıpkı Çalık gibi siyasi arenada ismini sıklıkla duyuran bir isim. 2004-2009 ve 2009-2013 yıllarında Battalgazi Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Gürkan, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yüzde 68.47 oranında rekor bir oy alarak Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturdu. 20 yıla yakın belediye başkanlığında siyasi kariyeri bulunan Gürkan, kendi kitlesini oluşturduğu gözlerden kaçmıyor. MHP Malatya İl Teşkilatı’nın desteğini de yanına alan Gürkan’ın bu seçimde güçlü olduğu ifade ediliyor.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)