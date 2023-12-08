8 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

8 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
AKADEMİ ECZANESİ - MERKEZ
FIRAT MAHALLESİ, HASTANE CADDESİ, NO:60, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
SELÇUK ECZANESİ - MERKEZ
FAHRİKAYAHAN BULVARI MIHLI DUT CADDESİ, NO:3/C, YEŞİLYURT
24 SAAT AÇIK
FIRAT ECZANESİ – MERKEZ
BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ, ACİL-MİLLET BAHÇESİ ARASI, GÜNDOĞDU CADDESİ, KAPALI YÜZME HAVUZU KARŞISI, ZAFER MAHALLESİ
24 SAAT AÇIK
YAĞMUR ECZANESİ - MERKEZ
BEYDAĞI DEVLET HASTANESİ (ESKİ ÇOCUK HASTANESİ) YANI
24 SAAT AÇIK
BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU, OPET DEVAMI
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.