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8 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘8 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

8 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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8 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

AKADEMİ ECZANESİ - MERKEZ

FIRAT MAHALLESİ, HASTANE CADDESİ, NO:60, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

SELÇUK ECZANESİ - MERKEZ

FAHRİKAYAHAN BULVARI MIHLI DUT CADDESİ, NO:3/C, YEŞİLYURT

24 SAAT AÇIK

FIRAT ECZANESİ – MERKEZ

BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ, ACİL-MİLLET BAHÇESİ ARASI, GÜNDOĞDU CADDESİ, KAPALI YÜZME HAVUZU KARŞISI, ZAFER MAHALLESİ

24 SAAT AÇIK

YAĞMUR ECZANESİ - MERKEZ

BEYDAĞI DEVLET HASTANESİ (ESKİ ÇOCUK HASTANESİ) YANI

24 SAAT AÇIK

BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU, OPET DEVAMI

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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08 Ara 2023 - 10:41 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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