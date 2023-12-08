Malatyalılar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların sabah saatlerinden itibaren Malatya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde kuvvetli; akşam saatlerinden itibaren ise Malatya'nın güney kesimlerinde (Doğanşehir, Pütürge, Doğanyol, Yeşilyurt) yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple Meteoroloji Müdürlüğü, “Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, kuvvetli rüzgârlar sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 9 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 8 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 8 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 7 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 11 derece,

Darende: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 10 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli 9 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli 9 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 8 derece,

Kale: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 9 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 8 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli 8 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 10 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli 9 derece”