Malatya’da elektrik kesintisi! 24 Mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka ve Yakınca mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Başpınar, Kotangölü, Bahri, Yağmurlu mahallelerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce, Topraktepe mahallelerine,
Bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,
Bugün 12.00-16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çayköy, Karabük, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’ne elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.