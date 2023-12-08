- Gündem

Malatya’da elektrik kesintisi! 24 Mahalle etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Malatya’da elektrik kesintisi! 24 Mahalle etkilenecek mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka ve Yakınca mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Başpınar, Kotangölü, Bahri, Yağmurlu mahallelerine,

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce, Topraktepe mahallelerine,

Bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

Bugün 12.00-16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çayköy, Karabük, Bahçelievler mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’ne elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

# Elektrik kesintisi, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika elektrik kesintisi

08 Ara 2023 - 10:16 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL