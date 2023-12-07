Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

BAKAN DUYURDU! ARALARINDA MALATYA DA VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yapmış olduğu açıklamalara göre, aralarında Malatya’nın da olduğu 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Son 4 gün içinde yapılan operasyonlar neticesinde bin 264 şüpheli şahsın yakalandığı ve çeşitli türlerde toplam bin 38 silahın ele geçirildiği bilgisi verildi.

ÖZHASEKİ’DEN HATAY, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA VE ADIYAMAN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük zarar gören illerin en hızlı ve güvenli şekilde ayağa kaldırılması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Şehir merkezlerindeki yapıların düzgün, sağlam ve kültürel dokuya uygun inşa edileceğini ifade eden Bakan Özhaseki,

"Yaptığımız hasar tespit çalışmalarına göre 680 bin konut, 170 bin ticari alan olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm hasar gördü. Şehir merkezleri büyük bir yıkıma uğradı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin önceliği afet bölgesinin yeniden imar ve inşasıdır. Gerek rezerv alandaki çalışmalarımızla gerek ‘Yerinde Dönüşüm’ projemizle afet bölgesini ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. İnşallah yüzyıllarca yaşayacak şehir merkezlerini biz inşa edeceğiz. Köy evlerimizi daha güvenli ve iklim dostu olan çelik karkastan yapacağız. Hiç kimse merak etmesin, afetten zarar gören tüm şehirlerimizi eskisinden daha güvenli ve güzel hale hep birlikte getireceğiz"

diye konuştu.

MALATYA’DA ARA VERİLDİ, KOMŞUDA HIZ KESİLMEDİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar raporu verilen binalar patlayıcı ile yıkılıyor. Deprem bölgesi Malatya’da ise, ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkım işlemlerine ara verildi.

YENİ MALATYASPOR’UN MAHKEMESİ GÖRÜLDÜ RESMİ BAŞKAN AÇIKLANDI

Yeni Malatyaspor’un beklenen ve merak edilen mahkemesi 7 Aralık 2023 Perşembe günü yapıldı ve karar açıklandı. Mahkeme 23 Temmuz 2023 tarihli olağanüstü seçimli genel kurulun iptaline ilişkin olarak açılan davanın reddine hükmetmiş olup yapılan kongrenin geçerliliğine karar verdi. Yeni Malatyaspor kulübünün resmi başkanı yeniden Adil Gevrek olarak açıklandı.

MALATYA’DA ŞÜPHELİ ÖLÜM! MERDİVEN BOŞLUĞUNDA CESEDİ BULUNDU

Malatya’da orta hasarlı bir binada 50 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Merdiven boşluğunda elbiseleri ıslak bir şekilde bulunan şahsın ölüm nedeni araştırılıyor. Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi. Elbiseleri ıslak bir şekilde bulunan ve donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MALATYA’YI ÜZEN ÜZENE! BAKIN BU KEZ KİM ÜZDÜ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Galatasaray Spor Kulübü arasında "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş Deprem Konutları Yapım Protokolü" imzalandı. İmzalan protokolde Malatya yer almadı. Sarı kırmızılıların Malatya’yı es geçmesi Malatyalıları üzdü.

CHP’DE KİMLER ADAY GÖSTERİLECEK?

Yerel seçimlere az bir süre kala partiler aday adaylarını açıklamaya başladılar. Malatya’da ise, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Belediye Başkan aday adaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyleyerek, adaylık kriterlerini açıkladı.

ÇAMURLU YOLLAR MALATYALILARI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Deprem şehri Malatya’da kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok altyapı sorunu ortaya çıktı. Malatya da birçok binanın yıkılmasıyla birlikte etrafa saçılan tozlar, yağmurun yağmasıyla beraber yoları bataklığa çevirdi. Şubat ayında meydana gelen depremlerden sonra altyapısı büyük ölçüde zarar gören Malatya’da birçok yol ve kaldırım çamur içinde kaldı.

İLK DEFA HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU YAPANLARIN DİKKATİNE!

Malatya’da hiç hak sahipliği başvurusu yapmamış olanlar için verilen 2 günlük ek sürede başvuru yapan vatandaşların değerlendirmeleri tamamlandı.

NACİ GÖRÜR’DEN SONRA O İSME DE TEKLİF GİTTİ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milletvekili seçimi için de, başkan adaylığı için de kendisine teklif geldiğini ancak kabul etmediğini ifade etti. Bu bağlamda Malatya’da bir partinin Büyükşehir Belediye başkan adayının da bir jeoloji profesörüne teklif götürdüğü öğrenildi.