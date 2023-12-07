Komşuda korkutan deprem

Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da az önce bir deprem meydana geldi. Deprem bazı noktalarda hissedildi.

Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da az önce bir deprem meydana geldi. Deprem bazı noktalarda hissedildi. Peki deprem kaç büyülüğündeydi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.24’te Elazığ Üçocak-Arıcak mevkiinde oldu. Ayrı verilere göre depremin büyüklüğü 3.8 şeklindeydi. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak verildi.

Öte yandan AFAD verilerine göre, deprem 3.5 büyüklüğünde ve 14 kilometre derinlikteydi. Merkez üssü ise Arıcak’tı.

Bazı vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiğini ifade etti.