Naci Görür’den sonra o isme de teklif gitti Malatya’da o jeoloji profesörüne ne teklif edildi?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milletvekili seçimi için de, başkan adaylığı için de kendisine teklif geldiğini ancak kabul etmediğini ifade etti. Bu bağlamda Malatya’da bir partinin Büyükşehir Belediye başkan adayının da bir jeoloji profesörüne teklif götürdüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar…

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milletvekili seçimi için de, başkan adaylığı için de kendisine teklif geldiğini ancak kabul etmediğini ifade etti.

GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Bu cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimlerinde bana birçok teklif oldu. Hemen hemen her partiden bir teklif oldu. Başkan adayı olmak için de vekil olmak için de teklif geldi. Hep şunu dedim: Beni affedin, bırakın ben siyaset üstü kalayım. Çünkü ben siyasete girersem, bir rozet takarsam sesimi o parti dışında birine duyurmam zor olur. Beni siyasetçi olarak algılar. Hâlbuki şimdi hangi parti olursa olsun, hiç siyasete bakmadan, ‘insanlarımız ölmesin, deprem dirençli kentler oluşturalım’ yaklaşımı daha uygun. Ben öyle olsun istiyorum. ‘Beni lütfen siyasete bağlamayın’ diyorum”

ifadelerini kullandı.

İŞTE O İSİM; İKİ İSİM DE AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Görür’ün ifadelerinden sonra bugün İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal da kendisine bir teklif geldiğini ifade etti. Önal,

“Bir partinin Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı bana mesaj atıp ‘Bizimle birlikte çalışır mısın?’ diyor. Ben bilim adamıyım, siyasi görüşüm yoktur. Ülkemin yararı için tüm siyasi partiler ile birlikte çalışırım”

ifadelerini kullandı.

TEKLİFİ KİM GÖTÜRDÜ?

Emekli Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, meslek hayatının 30 yılını Malatya'da TÜBİTAK, TPAO ve BAP projeleri yaparak, tüm Malatya ve yakın dolayının jeolojisini çalışarak geçirdi. Önal’a kimin teklif götürdüğüne ilişkin ise bilgi edinilemedi.