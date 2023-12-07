Arslan’dan dikkat çeken açıklama Malatya bütçe görüşmelerinde yok mu?

Yerel seçim aday adaylığı için Malatya’ya görevlendirilen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, yapılan basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak, Mecliste bütçe görüşmeleri yapılırken Malatya’nın bu bütçede yer almadığını öne sürdü.

Depremin ağır hasar bıraktığı Malatya’nın 6 Şubat’tan bu yana çok ön planda olmaması nedeniyle gelecek olan yatırımların da önüne geçilebiliyor. Son olarak bütçe görüşmelerinde Malatya’nın yer almadığını iddia eden CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan,

“Bütçede görüyoruz ki Malatyalılar yok, Malatya’nın depremzedesi yok, esnafı yok, çiftçisi yok”

dedi.

“BÜTÇE ÇALIŞMALARINDA MALATYA YOK”

Malatyalılara Mecliste bir bütçe ayrılmadığını savunan Arslan,

“Mecliste bir bütçe var. O bütçe görüşmeleri önümüzdeki gün başlayacak. Ama bütçede görüyoruz ki Malatyalılar yok, Malatya’nın depremzedesi yok, esnafı yok, çiftçisi yok; ancak faize ayrılmış büyük bir pay var. Parası olan, kur korumalı mevduata para yatıran zenginleşti ama depremzedemiz hala konut bekliyor. Kamu özel iş birliğinden garanti anlaşmalarıyla devletten ihale alanlar zenginleşti ama Malatyalı depremzede fakirleşti. Doları olan zenginleşirken Adıyaman’ın Malatya’nın tütün üreticisi fakirleşti”

şeklinde konuştu.