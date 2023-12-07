İlk defa hak sahipliği başvurusu yapanların dikkatine! Malatya’da o liste açıklandı

Malatya’da hiç hak sahipliği başvurusu yapmamış olanlar için verilen 2 günlük ek sürede başvuru yapan vatandaşların değerlendirmeleri tamamlandı.
Malatya Valiliği AFAD İl Müdürlüğü, Malatya’da hiç hak sahipliği başvurusu yapmamış olanlar için verilen 2 günlük ek sürede başvuru yapan vatandaşların değerlendirmelerinin tamamlandığını duyurdu.
SONUÇLAR E-DEVLET’TE
Söz konusu duyuruda,
“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem kapsamında Malatya Hak Sahipliği için AFAD Başkanlığımızca açılan 2 günlük ek süre içerisinde Talep Taahhütname veren vatandaşlarımızın değerlendirmeleri tamamlanmıştır”
denildi.
Sonuçlar e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.
MUTLAKA İTİRAZ EDİN!
Açıklamanın devamında,
“Vatandaşlarımız 15 günlük yasal itiraz süresi olan 09 Aralık 2023 ve 23 Aralık 2023 tarihleri arasında Komisyon Kararanlarına itirazda bulunabilmektedirler. İtirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, 81 İl Afad İl Müdürlüklerine, Battalgazi Kaymakamlığıma (Afad Ofisine) eksik olan belgeleriyle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Yasal süre içerisinde itirazda bulunmayan vatandaşlarımız itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacaktır”
sözleri kaydedildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.