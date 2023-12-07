Malatya’da ameliyata alındı O Belediye Başkanı hayata tutunamadı

Geçtiğimiz yıl karaciğer nakli olan Aydın Çine Belediye Başkanı Dinçer, kontrol için geldiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tekrar ameliyata alındı. Dinçer, hayata tutunamadı.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), 2022 yılında yapılan karaciğer naklinin ardından 22 ay dayanabildi. Kontrol için gittiği hastanede ağırlaşan Başkan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz yıl karaciğeri iflas eden ve yapılan nakil ile hayata tutunan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'den acı haber geldi. Nakil sonrası kontrol için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne giden Başkan Dinçer'e nakile bağlı göbek fıtığı teşhisi kondu. Tekrar ameliyata alınan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nakilden sonra 22 ay dayanabilen Başkan Dinçer'in ani ölümü ailesi ve Çinelileri yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı