Malatya’da "yok artık" dedirten hırsızlık Bir ay arayla aynı yöntem!

Malatya’da depremlerde hasar alan bir sitede duvarı delerek 10 daireye giren ve kombi, kalorifer peteği ne varsa çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. Benzer bir olay ise yaklaşık bir buçuk ay önce, BBP il hizmet binasında yaşanmıştı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremlerde hasar alan bir sitede duvarı delerek 10 daireye giren ve kombi, kalorifer peteği ne varsa çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından biri ağır, 11 bloğu ise orta hasarlı olarak raporlanan Hasan Meşeli Sokak'ta bulunan Güven Sitesi’ne hırsız girdi. Girdikleri 7. bloktaki bir dairenin duvarını delerek toplamda 10 daireye giren hırsızlar, kombi, kalorifer peteği ne bulduysa alıp götürdü.

Durumun fark edilmesiyle büyük bir şok yaşayan site sakinleri konu hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

EKİM AYINDA YAŞANAN BENZER OLAY

25 Ekim 2023 tarihinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da duvarı delerek Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Hizmet Binası'na giren hırsızlar ne varsa alıp götürmüştü.

Kahramanmaraş depremlerinde etkilen kentlerden biri olan Malatya’da, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Hizmet Binası'na ekim ayında hırsız girdi. Kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde az hasarlı olarak raporlandığı iddia edilen biraya yan taraftaki ağır hasarlı binanın duvarını delerek giren hırsızlar içeride ne varsa alıp götürdü.

Komşularının bilgilendirmesiyle olaydan haberdar olduklarını kaydeden BBP İl Başkanı Abdulvahap Karaman, depremler sonrası kent genelinde benzer mağduriyeti yaşayan çok sayıda kişinin bulunduğunu belirterek hırsızlık olaylarına karşı acil önlem alınmasını istedi. Karaman konuyla ilgili olarak şikayetçi olduklarını kaydederken polis ekipleri binada inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı