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3 avcıya 16 bin 631 TL idari para cezası uygulandı

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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta avlanan 3 kişiye 16 bin 631 TL idari para cezası uyguladı.
3 avcıya 16 bin 631 TL idari para cezası uygulandı mask
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta avlanan 3 kişiye 16 bin 631 TL idari para cezası uyguladı.
Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada,

“Jandarma ve müdürlüğümüz personellerince ortaklaşa yapmış olduğumuz av koruma ve kontrollerde, Varto ilçesinde ava kapalı avlakta avlanan 3 avcı hakkında işlem yapılmış olup, idari ve tazminat olmak üzere toplamda 16 bin 631 TL yasal işlem yapılmıştır”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Ara 2023 - 19:54 - Asayiş

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