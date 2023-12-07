Hasar gören bina kendiliğinden çöktü

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hasar gören 5 katlı metruk bina kendiliğinden çöktü. Binada ekiplerin arama tarama çalışmalarının ardından kimsenin olmadığı belirendi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki depremle birlikte merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak’ta ağır hasar gören 5 katlı metruk bina kendiliğinden çöktü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, kokuya duyarlı köpeklerle yaptığı arama çalışmalarında enkaz altında kimsenin olmadığını bildirdi. Öte yandan zabıta ekipleri tedbir amaçlı çöken metruk yapının çevresindeki bina sakinlerini tahliye etti. Ekipler, yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

“Binadan odun kırılır gibi sesler geliyordu”

Mahalle sakinlerinden taksici Mehmet Alkan, müşteri almak için geldiği sokakta saniyeler içinde binanın yerle bir olduğunu söyledi.

Binadan odun kırılır gibi seslerin geldiğini belirten Alkan,

“Arka sokakta oturuyorum. Buraya yolcu almaya geldim. Binada odun kırılır gibi sesler geliyordu. Zabıta ekipleri fotoğraf çekip gittiler. Ekiplerin gitmesinden 5 dakika geçmedi bina çöktü”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı