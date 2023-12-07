Selden zarar gören esnafa destek ödemesi yapıldı

Batman'da 19 Kasım'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinden etkilenen 330 esnafa, 35 milyon 247 bin 229 destek ödemesi yapıldı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nca afet bölgesi ilan edilen 11 mahallede bulunan 330 işyerinin selden etkilendiği belirlendi. Valilik koordinasyonunda yapılan zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından işyeri sigortası olmayan esnaflar kayıt altına alındı.
Hasar tespitinin ardından selden zarar gördüğü belirlenen 330 esnafa toplam 35 milyon 247 bin 229 TL nakdi yardım Ziraat Bankası'na aktarıldı. Zarar gören işyeri sahipleri veya şirket yetkililerinin, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak adlarına tahakkuk eden ödemeyi alabileceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.