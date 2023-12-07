Edirne’de siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesi çökertildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Siber Suçlarla Mücadele çalışmalarında yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu ile uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama (Phishing), sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesinin erişime engellenerek kapatılması sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.