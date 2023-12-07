Dev uyuşturucu operasyonu

Ağrı’da, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının tespiti ve yakalanması ile uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik 10 Temmuz tarihinden beri devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarında tespit edilen 29 sokak satıcısının yakalanmasına yönelik Ağrı Merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde 36 ikamet ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 105 ekip, 369 personel, 18 özel harekat ekibi, 6 narkotik dedektör köpeği ve 1 dron ile hava destekli yapılan operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı