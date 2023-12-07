17 yıl hapis cezası nedeniyle aranıyordu, tutuklandı

Karabük'te son 10 günde meydana gelen 6 ikametteki hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen ve hakkında 17 yıl hapis cezası nedeniyle aranması bulunan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son 10 gün içerisinde 6 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık şüphelisinin M.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Uyuşturucudan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada birer adet, bıçak, biber gazı, sırt çantası, levye, tablet, spor ayakkabı, el feneri, parfüm ile ikişer adet, cep telefonu, oto yedek anahtar ve kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin 29 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı