Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, önce halk otobüsüne ardından başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.K. idaresindeki 23 ES 479 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan M.R.D. idaresindeki 23 LU 260 plakalı halk otobüsüne ardından da M.B. idaresindeki 23 ADC 351 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı