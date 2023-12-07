Malatya’nın kişi başına düşen geliri ne kadar? Ağbaba yorumladı

AKP’nin sadece depremden sonra değil, 21 yıllık iktidarı boyunca Malatya’yı kaderine terk ettiğini belirten Ağbaba, “TÜİK il bazında kişi başına gelir verilerini açıkladı. Açıklanan veriler Malatya’da ekonomik durumun depremden önce de ne kadar kötü olduğunu ortaya çıkardı” açıklamalarında bulundu.

MALATYALILARIN SAHİPSİZ BIRAKILDIĞINI GÖSTERİYOR

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “TÜİK’in açıkladığı veriye göre 2022 yılında Türkiye çapında kişi başına gelir 176 bin 651 lira iken Malatya’da kişi başına yıllık gelir 93 bin 573 lira. Malatya’da kişi başına gelir Türkiye ortalamasının yarısına gerilemiş durumda. TÜİK’in açıkladığı veriler depremden önce de Malatyalıların sahipsiz bırakıldığını gösteriyor. İktidar Malatyalı hemşerilerimizi Türkiye ortalamasının yarısı kadar gelirle yaşamaya mahkûm etmiş durumda. AKP, Malatya’ya ve Malatyalıya hak ettiği değeri vermiyor” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 61 ORANINDAN YÜZDE 53’E GERİLEMİŞ BULUNUYOR”

Ağbaba yapmış olduğu açıklamada “TÜİK verilerine göre 2005 yılında Malatya’da kişi başına düşen gelir Türkiye ortalamasının yüzde 61’i idi. 2022 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 53’e gerilemiş bulunuyor. Bu veriler iktidarın yıllar içinde Malatya’yı nasıl yoksullaştırdığının en açık ifadeleridir. Malatya 21 yıldır AKP’ye oy veriyor, ama karşılığını her geçen gün daha da fakirleşerek alıyor. Seçimden seçime halkı hatırlayan iktidarın, hatır bilmezliğinin, nankörlüğünün en açık örneği Malatya’nın geldiği noktadır” dedi.

Kaynak: BÜLTEN