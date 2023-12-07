Yeni yerlerinde müşterilerini bekliyorlar

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde birçok konut ile birlikte ticaretin merkezi olan Kasap Pazarı, Sebze Hali ve Bakırcılar Çarşısı da ağır hasar alarak yıkılmıştı. Deprem sonrası bir süre işsiz kalan esnaf artık yeni yeni kendine gelerek gerek konteyner çarşılarda gerekse de şehrin farklı noktalarında belediye tarafından verilen yerlerde ticaretini yapmaya başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından depremlerde yıkılan Kasap Pazarı esnaflarına Malatya Adliyesinin Otopark alanı tahsis edildi. Balıkçılar, et, tavuk ve sakatatçı esnafları artık bu alanda vatandaşlara hizmet veriyor.

“DİĞER GIDA ÜRÜNLERİNE GÖRE UCUZ”

Balıkçı pazarı esnaflarından Mahmut Şişman, artık yeni yerlerinde hizmet vermeye başladıklarını söyleyerek,

“Depremde herkes büyük yara aldı. Benim de 2 dükkanım vardı, ikisi de yıkıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Latif Okyay ve Fen İşleri Müdürü Yusuf Aknişan’ın girişimleri ile bize yeni bir pazar yapıldı. Yıkılan adliyenin kapalı otoparkını bize verdiler. Çevre yolu otobüs duraklarının altındayız artık burada hizmet veriyoruz ve bütün halkımızı bekliyoruz. Burada 3-5 gündür artık esnaflarımız yavaş yavaş gelerek tezgahlarını kurmaya başladılar. Hayırlı bir sezon, halkımızı için bol, bereketli ve ucuz bir sezon olsun. Bu sene balık diğer gıda ürünlerine göre ucuz. Her yıl 2 kilo balık bir kilo et parası ediyor derdik. Bu sene 3-4 kilo balık hemen hemen bir kilo et parasına denk geliyor. Balık bu yıl bol çıktığı için ucuz. Değerli ve faydalı bir besin. Bütün halkımızın bol bol balık yemesini tavsiye ediyorum. Buraya gelsinler balık almasalar bile hoş bir sohbet ederiz, yerimizi görmüş olurlar. Şu anda hamsi, istavrit, çupra, levrek ve somonun tam mevsimi; ama şu an da hamsi ve istavrit gayet bol çıkıyor. Fiyatlarda uygun 100 lira ile 120 lira arası günlük piyasaya göre değişiyor. 3-3,5 kilo balık, 1 kilo et parasına denk geliyor gerçekten balık bu yıl bol”

şeklinde konuştu.

“10 AY ORTADA KALDIK”

Güncel balık fiyatları hakkında bilgi veren balıkçı esnafı Mehmet Yolcu ise,

“Hamsi 120 TL, istavrit 120 TL, uskumru 130 TL, alabalık 150 TL, somon 170 TL, fiyatlar makul. Şu an denizden en çok gelen balık hamsi ve istavrit. Bu sene çinakop ve palamut yok. Az olduğu için fiyatları yüksek. En çok uskumru, hamsi ve istavrit satılıyor. Yerimiz depremde hasar gördü, ağır hasarlıydı yıkıldı, 10 ay ortada kaldık, ondan sonra belediye bize burayı tahsis etti, buraya geldik. Burada da yeni yeni vatandaşlara hizmet etmeye başladık. Burada otopark sıkıntısı yok. Kasap pazarı esnafları yine hep bir aradayız et, balık, tavuk, sakatat esnafları hep bir aradayız. Ferah, güzel ve nezih bir ortam yine çarşı merkezindeyiz. Uzakta değiliz. Halkımızın da bir an önce buraya gelmesini bekliyoruz”

ifadelerine yer verdi.