“Üniversite öğrencilerine ulaşmayı hedefliyoruz”

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) Malatya Şubesi tarafından İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphane girişinde bir stant kurularak öğrenciler İŞKUR tarafından verilen eğitimler hakkında bilgilendirildi. İŞKUR tarafından verilen eğitimler hakkında BUSABAH’a konuşan İş ve Meslek Danışmanı Havva Önalan, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞKUR’un amaç ve hedefleri hakkında bilgi veren İş ve Meslek Danışmanı Havva Önalan, “İŞKUR ailesi olarak bilindiği üzere istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, daha fazla vatandaşımıza ulaşmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kurum faaliyetlerinin tanınırlığını arttırmak, kurumumuzun bu görevini yerine getirebilmesi için yürütmesi gereken temel faaliyetlerden birisi olmuştur. Bu kapsamda Bakanımız Vedat Işıkhan’ın ve Genel Müdürümüz Samet Güneş’in talimatları doğrultusunda Malatya İl Müdürlüğü olarak Valilik, Belediye, Kaymakamlık, üniversiteler, alışveriş merkezlerin, festivaller ve fuar alanları gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde İŞKUR stantları kurarak vatandaşlara ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“İSTİHDAMIN KORUNMASI AMACIYLA HAREKET ETMEKTEDİR”

İŞKUR olarak, iş gücü piyasasının büyük çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Önalan, “Bu bağlamda İnönü Üniversitesinin kütüphanesinde belli günlerde kurulmuş olan stantlarda öğrencilere iş kulübü etkinlikleri, kurum faaliyetleri ve iş gücü piyasası hakkında bilgi veriyoruz. İŞKUR bünyesinde İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında İş Arayan Danışmanlığı, İş Veren Danışmanlığı, Meslek Danışmanlığı, Engelli İş Koçluğu ve İş Kulüpleri olmak üzere 5 departman üzerinden danışmanlık hizmetleri sunmakla birlikte aktif ve pasif iş gücü politikalarını da yürütmektedir. Kısaca değinmek gerekirse iş hayatının tüm süreçlerinin bir parçası olarak vatandaşların istihdam edilmesi ve istihdamın korunması amacıyla hareket etmektedir. Kuruma başvuran danışanlar profiline özgü iş ilanlarını İş Arayan Danışmanı ile birlikte belirleyerek uygun iş ilanlarına yönlendirilir. Eleman ihtiyacını sağlıklı şekilde giderilmesini ise İş Veren Danışmanlığı tarafından yürütülerek olup, hangi özelliklerde ve nitelikte eleman ihtiyacı doğmuş ise sisteme girilerek açık iş ilanları açılmaktadır. Ortaöğretim düzeyinde öğrencilerimizin iş gücü piyasasına bağlı olarak doğru meslek seçimini yapabilmesini Meslek Danışmanlığı; özel gereksinimli vatandaşlarımızın ise istihdamının gerçekleştirilmesini Engelli İş Koçluğu yürütmektedir. Yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve interaktif İş Kulübü Eğitimlerinin düzenlenmesini İş Kulüpleri üzerinden sürdürülmektedir. İş Kulübü Eğitimleri talep edilen eğitim-öğretim kurumlarında veya İŞKUR kurum bünyesinde tamamen ücretsiz sunulan sertifikalı bir eğitim programıdır. Katılımcılar için eğitim süresince iş arama ve istihdam edilebilirlik becerileri, kişisel ve mesleki tanımlanma, iş gücü piyasası ve beklentileri, iş arama ağı, doğru ve etkin özgeçmiş oluşturma teknikleri, imaj yönetimi, beden dili ve iletişim becerileri, mülakat türleri ve teknikleri olmak üzere iş görüşmesinin tüm kritik detayları etraflıca aktarılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)