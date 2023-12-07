- Bölge

'Alex'ten büyük başarı

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Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 71 parça halinde 45 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
'Alex'ten büyük başarı mask
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde şehre uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüphelinin aracı durduruldu. Araçta narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada 71 parça halinde 45 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Narkotik Suçlarla Mücadele, Elazığ, narkotik alex, uyuşturucu operasyonu

07 Ara 2023 - 17:46 Elaziğ- Bölge

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