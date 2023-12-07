'Alex'ten büyük başarı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde şehre uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüphelinin aracı durduruldu. Araçta narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada 71 parça halinde 45 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.