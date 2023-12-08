Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden İlan

İLAN

Dosya No:2022/510

Karar No :2023/162

Halkı Kin ve Düşmanlığa Alelen Tahrik Etme suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/09/2023 tarihli ilamı ile BERAATİNE karar verilen Rıyadh ve Fatımah oğlu 12/07/1996 Doğumlu (YKN-99678479942 ) MOHAMMED DAMIS ALHASSAN'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar ve C.Savcısının istinaf talebitebliğ edilememiş olduğundan,

HÜKÜM ÖZETİ,

1-Sanık MOHAMMED DAMIS ALHASSAN'ın Halkı Kin ve Düşmanlığa Alelen Tahrik Etme suçundan "BERAATİNE"

Dair, iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren15 gün içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize veya bulunduğu yer Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine tutanağa geçirmek üzere beyanda bulunması, tutuklu/hükümlü olması halinde tutuklu/hükümlü bulunduğu cezaevizabıt katibi veya ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak veya bir dilekçe vermek suretiyle karara istinaf edilebileceği,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelindeyayınlanan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN OLUNUR. 07/12/2023