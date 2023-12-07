Çamurlu yollar Malatyalıları çileden çıkarttı

Malatya’da alt yapı sorunu halen çözülemedi. Yollardaki çamur yüzünden birçok vatandaş sıkıntı yaşarken, yola herhangi bir bakımın yapılmaması da vatandaşlar tarafından tepki topladı. Yollarda biriken sular, araçların geçmesiyle birlikte vatandaşların üstünü çamur içinde bırakıyor. Birçok yaya durumdan şikâyetçi olsa da herhangi bir çalışma yapılmadı.

BİRÇOK YOLDA KALDIRIMLAR BOZUK DURUMDA

Malatya’da devam eden yıkım çalışmalarıyla birlikte birçok kaldırım zarar gördü. Bazı yerlere asfalt kaldırım yapılsa da birçok yolda kaldırımlar bozuk durumda. Bakırcılar Çarşısı gibi yapımına başlanan yerlerde şantiye alanının etrafına güvenlik amaçlı örülen bariyerler nedeniyle vatandaşlar kaldırımdan yürüyemediğini belirtti. Başka seçenekleri olmadığı için yolda yürümek zorunda kalan vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

Hakan Güneş isimli vatandaş,

“Bakırcılar Çarşısı yapımı nedeniyle etrafa bariyer çektiler. Güvenlik amaçlı ama kaldırımı da işgal etiler. Yolda yürümek zorunda kalıyoruz, bu sefer de araç çarpma riski var. Zaten bina yıkımlarından dolayı hafriyat kamyonları var. Kamyon şoförlerinin yayaları fark etmesi zor. Can kaybı olmadan önlem alınması lazım”

ifadelerini kulandı.

Şevket Çavuş isimli vatandaş ise,

“Özelikle sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Çocuklar okula giderken bu yoldan geçiyor. İşe giden oluyor, hastaneye giden oluyor. Yani gideceğimiz yere yetişene kadar üstümüz başımız çamur içinde kalıyor. Mecburen yolda yürüyoruz. Zaten kalabalık, bir de araç yaya trafiği birbirine karışınca çok tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor önlem alınmasa çok kötü sonuçlarla karşılaşacağız”

dedi.