Ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremde Diyarbakır’ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'ta ağır hasar gören 5 katlı eski bir bina, kendiliğinden çöktü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin enkazda kimsenin olup olmadığı yönündeki çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.