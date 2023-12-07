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Ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde depremde hasar gören 5 katlı ağır hasarlı boş bina kendiliğinden çöktü. Ekiplerin enkazda arama tarama çalışması sürüyor.
Ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü mask
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Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremde Diyarbakır’ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'ta ağır hasar gören 5 katlı eski bir bina, kendiliğinden çöktü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin enkazda kimsenin olup olmadığı yönündeki çalışması sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Ara 2023 - 15:49 Diyarbakir- Bölge

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