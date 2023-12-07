Battalgazi için hayata geçirilen projeler

İlk olarak Kırkgöz Sahil Parkı’ndan bahsedilen açıklamada, Karakaya Baraj Gölü’nün sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek 150 bin metrekareye yayılan Kırkgöz Sahil Parkı’nın halkın kullanımına sunulduğundan bahsedildi. 100 milyonluk projenin içerisinde ziyaretçilerin yürüyüş, bisiklet, piknik, balık tutma, su sporları ve zipline gibi aktiviteler yapabileceği olanaklara sahip olan parkın içerisinde ayrıca, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, açık hava tiyatrosu, seyir amfi ve foto alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark ve seyir terasının bulunduğu anlatıldı.

Daha sonra Derme Deresi’ni Islah ve Park Projesinden bahsedilen açıklamada Selçuklu Mahallesi’nden başlayan ve Eskimalatya’ya kadar devam eden Derme Deresi’nin 1. etabında 80 bin metrekarelik alanda 92 milyonluk dev yatırımın hayata geçildiği söylendi. Açıklamada projenin içerisinde 12 kilometrelik yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, seyir terası, su değirmeni, kanal üstü yaya köprüsü, şelale, gölet, kaykay pisti, amfi tiyatro, sosyal tesisler, araç ve bisiklet köprüsünün yer alınacağı belirtildi.

Şehit Fevzi Mahallesi’nde hayata geçirilen Kentsel Dönüşüme de değinilen açıklamada, tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edildiği vurgulanarak, “Çevreyolu altındaki bu ilk kapsamında 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yer aldığı 110 dönümlük alan dönüştürüldü. Halkın büyük beğenisini toplayan kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabı da yakın zamanda başlayacak” denildi.

“Eskimalatya Meydan Projesi ile tarihi doku modern bir yapıyla birleşerek ihtişamlı bir görünüme sahip oldu. 96 milyonluk dev yatırım ile 19 bin metrekarelik alanı kapsayan projede 72 araçlık açık otopark, kitap kafe, 44 adet dükkan, sosyal tesis ve meydan düzenlemesine yer verildi” denilen açıklamada Orduzu Bölgesi Çarşıbaşı Park Projesinden de bahsedilerek, “150 milyonluk dev proje sayesinde Orduzu Göleti, mevcut Çınar Park ile birleşiyor. Çarşıbaşı Park Projesi’nde yer alacak yürüyüş yolları, spor aletleri, bisiklet yolları, spor aletleri, bisiklet yolları, çardaklar ve rekreasyon alanları kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak” ifadesine yer verildi.

TEKSTİLKENT projesinin de anlatıldığı açıklamada, “Çalışan ve Üreten Gençler Programı’ çerçevesinde hayata geçirilen projede yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. İlçeye katma değer yaratacak ve tekstilin yeni üssünü Battalgazi’ye taşıyacak olan fabrikanın ilk çarkları en kısa zamanda dönmeye başlayacak” denildi.

Gençler içinde önemli projelerin hayata geçtiğinin dile getirildiği açıklamada, Battalgazi’de kapalı spor salonu ve kamp merkezi, futbol sahaları, basketbol sahaları, voleybol sahaları, tenis kortları, gençlik merkezleri ve yüzme havuzu gibi maliyeti 300 milyonu aşan dev projeleri gençlerimizin hizmetine sunulduğu kaydedildi.

Öte yandan "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" ve “Sera ve Fidanlık Uygulama Alanı Projesi”yle ilgili bilgilerin de verildiği açıklamada şunlara yer verildi:

“Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’ ile dar gelirli ailelere doğalgaz desteği sağlıyor. Battalgazi bölgesinde bulunan 600 vatandaşın konutuna doğalgaz dönüşümü ve mutfak yenileme çalışması yapıldı. Proje kapsamında 400 vatandaşa daha ulaşılacak. Sera ve Fidanlık Uygulama Alanı Projesiyle bu alanda Doğu Anadolu Bölgesi’nin markası haline geliyor. Proje sayesinde 195 dekarlık alan üzerinde birçok bitki yetiştirilecek. Bunun yanında 95 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Rulo Çim Üretim Tesisi ile hem belediye bütçesine katkıda bulunulacak hem de ilçe daha yeşil yarınlara kavuşacak” dile getirildi.

Kaynak: BÜLTEN