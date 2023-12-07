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Deprem felaketinin açtığı iz aylar sonra görüntülendi

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Kızılöz köyü yakınlarında oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki heyelanın izleri aylar sonra görüntülendi.
Deprem felaketinin açtığı iz aylar sonra görüntülendi mask
Deprem felaketinin açtığı iz aylar sonra görüntülendi
Deprem felaketinin açtığı iz aylar sonra görüntülendi
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Kızılöz köyü yakınlarında oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki heyelanın izleri aylar sonra görüntülendi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli iki büyük deprem yaşandı.

Bu deprem 11 ili etkilerken binlerce kişi hayatını kaybedip, milyonlarca kişi de evsiz kaldı. Göksun ilçesi yakınlarında bulunan Kızılöz köyü yakınlarında ise depremin izi aylar sonra görüntülendi.

Deprem sırasında heyelan olduğu görüntülendi. Heyelanı görüntüleyen Fatih Emre Asya, "Bazı noktalarda 2 metre açıklıkta izler mevcuttu. Kızılöz köyüne yaklaşık 3-5 kilometre uzaklıkta da fay hattı var" dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Ara 2023 - 15:35 Kahramanmaraş- Bölge

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