Deprem felaketinin açtığı iz aylar sonra görüntülendi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Kızılöz köyü yakınlarında oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki heyelanın izleri aylar sonra görüntülendi.
6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli iki büyük deprem yaşandı.
Bu deprem 11 ili etkilerken binlerce kişi hayatını kaybedip, milyonlarca kişi de evsiz kaldı. Göksun ilçesi yakınlarında bulunan Kızılöz köyü yakınlarında ise depremin izi aylar sonra görüntülendi.
Deprem sırasında heyelan olduğu görüntülendi. Heyelanı görüntüleyen Fatih Emre Asya, "Bazı noktalarda 2 metre açıklıkta izler mevcuttu. Kızılöz köyüne yaklaşık 3-5 kilometre uzaklıkta da fay hattı var" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.