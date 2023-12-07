- Bölge

Kuvvetli sağanak heyelan getirdi

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Bingöl merkeze bağlı Aşağı köy Şaban grup köy yolunda iki farklı noktada heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.
Kuvvetli sağanak heyelan getirdi mask
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısıyla beraber Bingöl genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışların ardından merkeze bağlı Aşağı köy Şaban grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte dağdan kopan kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Yaşanan heyelanın ardından Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu bölgede çalışma başlattı. Aynı güzergahta iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Yolun kısa süre içinde tamamen ulaşıma açılması bekleniyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Ara 2023 - 15:31 Bingöl- Bölge

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