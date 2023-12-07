Kuvvetli sağanak heyelan getirdi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısıyla beraber Bingöl genelinde kuvvetli sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışların ardından merkeze bağlı Aşağı köy Şaban grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte dağdan kopan kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Yaşanan heyelanın ardından Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu bölgede çalışma başlattı. Aynı güzergahta iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Yolun kısa süre içinde tamamen ulaşıma açılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.