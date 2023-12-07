- Bölge

Seyir halindeki tankerde korkutan yangın

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki tankerde yangın çıktı.
Seyir halindeki tankerde korkutan yangın mask
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Alınan bilgiye göre, olay Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) Otoyolu Düziçi Mamure mevkiinde meydana geldi. Osmaniye istikametine seyir halindeki tankerden bir anda alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, yolun kenarına çektiği tankeri dorseden ayırarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Ara 2023 - 15:25 Osmaniye- Bölge

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