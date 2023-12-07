Seyir halindeki tankerde korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, olay Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) Otoyolu Düziçi Mamure mevkiinde meydana geldi. Osmaniye istikametine seyir halindeki tankerden bir anda alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, yolun kenarına çektiği tankeri dorseden ayırarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı