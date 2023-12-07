Kontrolden çıkıp takla attı

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADF 328 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak refüje çıkan minibüsün sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araç, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı