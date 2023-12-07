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O hakem ilk kez derbiyi yönetecek

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Atilla Karaoğlan, ilk kez iki takım arasında oynanacak bir müsabakada düdük çalacak.
O hakem ilk kez derbiyi yönetecek mask
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Atilla Karaoğlan, böylelikle kariyerinde ilk kez iki takım arasında oynayacak bir derbiyi yönetmiş olacak.

BEŞİKTAŞ'IN 6 MAÇINI YÖNETTİ

2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig maçlarında düdük çalan Atilla Karaoğlan, bugüne kadar Beşiktaş'ın ligde 6 maçında sahada yer aldı. Karaoğlan'ın yönettiği mücadelelerde siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Atilla Karaoğlan'ın ligde görev aldığı Beşiktaş maçları şöyle:

2020-2021 sezonu

Beşiktaş: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1

2021-2022 sezonu

Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 2

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2022-2023 sezonu

Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 3 - Giresunspor: 1

Fenerbahçe'nin 11 karşılaşmasında düdük çaldı

Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 11 maçını yönetti. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Karaoğlan'ın, Süper Lig'de düdük çaldığı Fenerbahçe karşılaşmaları şu şekilde:

2019-2020 sezonu

Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1

2020-2021 sezonu

Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3

2021-2022 sezonu

Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 2

Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

2022-2023 sezonu

Fenerbahçe: 5 - Fatih Karagümrük: 4

Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2

Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1

2023- 2024 sezonu

Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Ara 2023 - 15:15 - Spor

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