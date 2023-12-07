Evine girip tehdit ettiler Ne varsa alıp çıktılar

Olay, 4 Aralık Pazartesi Malatya’nın Yazıhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sinanlı Mahallesi’nde ikamet eden Z.D.’nin (54) evine gelen yüzleri maskeli 2 şahıs, Z.D.’yi silah ile tehdit edip darp etti. Ev sahibinin 20 adet Cumhuriyet altınını, 2 adet altın bileziğini, 1 adet altın yüzüğünü, şahsın eşine ait; tesbihi, köstekli saati ve antika kılıç koleksiyonlarını alarak bölgeden ayrıldı.

JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDILAR

İhbar üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları çalışma neticesinde olayı gerçekleştirenlerin Y.Ş. (23), H.Ş. (19) ile R.G. (34) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla, H.Ş. ile Y.Ş. yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet cumhuriyet altını, 8 adet altın yüzük, 1 adet gümüş kolye, 1 adet gümüş bileklik, 4 adet antika kılıç, 3 adet hançer, 4 adet baston ile 26 bin TL para ele geçirildi.

Bir adet altın bilezik, 3 adet cumhuriyet altını ile 11 adet altın küpeyi kuyumcuya sattıkları tespit edilen zanlılardan H.Ş.’ye jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol uygulanırken, Y.Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya karıştığı belirlenen ve firar durumda olan R.G.’nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı