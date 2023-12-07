Darende’de çocuklara kukla gösterisi

Gösteri sonunda mizah ve öğretici konuların ele alındığı kendi kitaplarını da imzalayan Ali Çakantemur, “Darende’de bulunan okullardan gelecek gösteri talepleri için her zaman hazırım. Yeter ki öğrencilerimizi özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız depremin ardından yaşanan zor günlerin etkisini azaltalım. Bugün burada bizi öğrencilerle buluşturan Nadir İlkokulu Müdürü Ramazan Yıldız ve programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederim. Umuyorum çocukları yeterli derecede eğlendirmişizdir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı