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Darende’de çocuklara kukla gösterisi

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Kukla sanatçısı ve yazar Ali Çakantemur, 6 Şubat depremin ardından yaşanan zor günlerin etkisini azaltmak için kukla gösterilerine devam ediyor. Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Nadir İlkokulu öğrencileriyle buluşan Kukla Sanatçısı Çakantemur, yaptığı gösterilerin yanı sıra çocuk şarkıları ve yarışmalar ile de öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı.
Darende’de çocuklara kukla gösterisi mask
Darende’de çocuklara kukla gösterisi
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Gösteri sonunda mizah ve öğretici konuların ele alındığı kendi kitaplarını da imzalayan Ali Çakantemur, “Darende’de bulunan okullardan gelecek gösteri talepleri için her zaman hazırım. Yeter ki öğrencilerimizi özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız depremin ardından yaşanan zor günlerin etkisini azaltalım. Bugün burada bizi öğrencilerle buluşturan Nadir İlkokulu Müdürü Ramazan Yıldız ve programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederim. Umuyorum çocukları yeterli derecede eğlendirmişizdir” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Ara 2023 - 14:14 Malatya- Yaşam

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