Malatya’da şüpheli ölüm! Merdiven boşluğunda cesedi bulundu

İddiaya göre, Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan ve depremler sonrası orta hasarlı olarak raporlanan 6 katlı bir binanın 2’nci katında ikamet eden M.A. merdiven boşluğunda yüz üstü yatan bir şahsı görünce durumu yakınlarına bildirdi. M.A. isimli şahsın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

DONARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Elbiseleri ıslak bir şekilde bulunan ve donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı