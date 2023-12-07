- Asayiş

Malatya’da şüpheli ölüm! Merdiven boşluğunda cesedi bulundu

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Malatya’da orta hasarlı bir binada 50 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Merdiven boşluğunda elbiseleri ıslak bir şekilde bulunan şahsın ölüm nedeni araştırılıyor. Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi. Elbiseleri ıslak bir şekilde bulunan ve donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Malatya’da şüpheli ölüm! Merdiven boşluğunda cesedi bulundu mask
Malatya’da şüpheli ölüm! Merdiven boşluğunda cesedi bulundu
Malatya’da şüpheli ölüm! Merdiven boşluğunda cesedi bulundu
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İddiaya göre, Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan ve depremler sonrası orta hasarlı olarak raporlanan 6 katlı bir binanın 2’nci katında ikamet eden M.A. merdiven boşluğunda yüz üstü yatan bir şahsı görünce durumu yakınlarına bildirdi. M.A. isimli şahsın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

DONARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Elbiseleri ıslak bir şekilde bulunan ve donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen şahsın cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürdüğü bildirildi.

 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Ara 2023 - 14:02 Malatya- Asayiş

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