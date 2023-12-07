Yeni Malatyaspor’un mahkemesi görüldü Resmi başkan açıklandı

Bu doğrultuda 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Adil Gevrek ve yönetim kurulunun seçildiği kongre geçerli oldu. Yeni Malatyaspor’un başkanının Adil Gevrek olması yönünde karar verdi. Verilen mahkeme kararına istinaden, Yeni Malatyaspor kulübünün resmi başkanı yeniden Adil Gevrek olarak açıklandı.
DAHA ÖNCE İTİRAZ EDİLMİŞTİ
Daha önce temmuz ayında yapılan kurulda seçilen Adil Gevrek’in başkanlığına itiraz edildi ve birtakım suçlamalar ile kararın yeniden görüşülmesi talep edildi. Yasal işlemlerin ardından mahkemenin 7 Aralık 2023 Perşembe günü yapılması kararı verildi. Bugün gerçekleşen mahkeme sonrasında karar verildi ve Yeni Malatyaspor’un resmi başkanı yeniden Adil Gevrek oldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.