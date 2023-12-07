- Spor

Yeni Malatyaspor’un mahkemesi görüldü Resmi başkan açıklandı

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Yeni Malatyaspor’un beklenen ve merak edilen mahkemesi 7 Aralık 2023 Perşembe günü yapıldı ve karar açıklandı. Mahkeme 23 Temmuz 2023 tarihli olağanüstü seçimli genel kurulun iptaline ilişkin olarak açılan davanın reddine hükmetmiş olup yapılan kongrenin geçerliliğine karar verdi. Yeni Malatyaspor kulübünün resmi başkanı yeniden Adil Gevrek olarak açıklandı.
Yeni Malatyaspor’un mahkemesi görüldü Resmi başkan açıklandı mask
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Bu doğrultuda 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Adil Gevrek ve yönetim kurulunun seçildiği kongre geçerli oldu. Yeni Malatyaspor’un başkanının Adil Gevrek olması yönünde karar verdi. Verilen mahkeme kararına istinaden, Yeni Malatyaspor kulübünün resmi başkanı yeniden Adil Gevrek olarak açıklandı.

DAHA ÖNCE İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Daha önce temmuz ayında yapılan kurulda seçilen Adil Gevrek’in başkanlığına itiraz edildi ve birtakım suçlamalar ile kararın yeniden görüşülmesi talep edildi. Yasal işlemlerin ardından mahkemenin 7 Aralık 2023 Perşembe günü yapılması kararı verildi. Bugün gerçekleşen mahkeme sonrasında karar verildi ve Yeni Malatyaspor’un resmi başkanı yeniden Adil Gevrek oldu.

 
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07 Ara 2023 - 12:52 Malatya- Spor

Muhabir  Recep Bağdat

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