Yeni Malatyaspor’un mahkemesi görüldü Resmi başkan açıklandı

Bu doğrultuda 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Adil Gevrek ve yönetim kurulunun seçildiği kongre geçerli oldu. Yeni Malatyaspor’un başkanının Adil Gevrek olması yönünde karar verdi. Verilen mahkeme kararına istinaden, Yeni Malatyaspor kulübünün resmi başkanı yeniden Adil Gevrek olarak açıklandı.

DAHA ÖNCE İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Daha önce temmuz ayında yapılan kurulda seçilen Adil Gevrek’in başkanlığına itiraz edildi ve birtakım suçlamalar ile kararın yeniden görüşülmesi talep edildi. Yasal işlemlerin ardından mahkemenin 7 Aralık 2023 Perşembe günü yapılması kararı verildi. Bugün gerçekleşen mahkeme sonrasında karar verildi ve Yeni Malatyaspor’un resmi başkanı yeniden Adil Gevrek oldu.