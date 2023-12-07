15. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yarın, 9 Aralık Cumartesi, 10 Aralık Pazar ve 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalar ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdülkadir Bitigen
9 Aralık Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir - Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler
11 Aralık Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.