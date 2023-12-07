- Asayiş

O kavşak yine şaşırtmadı!

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Malatya-Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bilinen adıyla İstasyon kavşağında kaza meydana geldi. Maddi hasarlı kazaya polis ekipleri sevk edildi.
O kavşak yine şaşırtmadı! mask
O kavşak yine şaşırtmadı!
O kavşak yine şaşırtmadı!
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Olay yerine intikal eden polis ekipleri, maddi hasar meydana gelen kaza hakkında incelemelerde bulundu. Kazanın ise 44 NF 525 plakalı araç ile 33 CPS 93 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Kaza, Malatya-Kahramanmaraş Karayolu Buharlı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza bir otomobil ile ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Maddi hasarlı kazaya polis ekipleri sevk edildi. Kaza 44 NF 525 plakalı araç ile 33 CPS 93 aracın birbirleri ile çarpışması sonucu meydana geldi. Buhara Bulvarı olarak bilinen İstasyon Kavşağı’na yakın bir mevkide meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

 
 
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07 Ara 2023 - 12:38 Malatya- Asayiş

Muhabir  Recep Bağdat

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