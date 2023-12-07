O kavşak yine şaşırtmadı!

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, maddi hasar meydana gelen kaza hakkında incelemelerde bulundu. Kazanın ise 44 NF 525 plakalı araç ile 33 CPS 93 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Kaza, Malatya-Kahramanmaraş Karayolu Buharlı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza bir otomobil ile ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Maddi hasarlı kazaya polis ekipleri sevk edildi. Kaza 44 NF 525 plakalı araç ile 33 CPS 93 aracın birbirleri ile çarpışması sonucu meydana geldi. Buhara Bulvarı olarak bilinen İstasyon Kavşağı’na yakın bir mevkide meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.