O kavşak yine şaşırtmadı!

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, maddi hasar meydana gelen kaza hakkında incelemelerde bulundu. Kazanın ise 44 NF 525 plakalı araç ile 33 CPS 93 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Kaza, Malatya-Kahramanmaraş Karayolu Buharlı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza bir otomobil ile ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Maddi hasarlı kazaya polis ekipleri sevk edildi. Kaza 44 NF 525 plakalı araç ile 33 CPS 93 aracın birbirleri ile çarpışması sonucu meydana geldi. Buhara Bulvarı olarak bilinen İstasyon Kavşağı’na yakın bir mevkide meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.