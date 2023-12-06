O yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Van-Bahçesaray karayolu, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van-Bahçesaray karayolu, akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinden dolayı Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Karayolları ekiplerince yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike teşkil edecek duruma gelmiştir. Bundan dolayı Bahçesaray'ın Liman Mahallesi mevkisi ile Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı