Erdoğan’dan deprem bölgesi açıklaması “İhmale izin vermiyoruz, vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. ayını dolduran 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirleri ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.
6 Şubat depremleri bugün 10. ayını doldururken acılar da ilk günkü tazeliğini koruyor. Hayat bir şekilde devam ederken enkaza dönen şehirler ise ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Malatya’da da çalışmalar sürüyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. ayını dolduran 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirleri ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.
46 BİN KONUT TESLİM EDLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalarımızda en küçük bir aksaklığa, en küçük bir ihmale izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. İnşasına başlanan 250 bin bağımsız bölümden 46 binini yılbaşından önce hak sahiplerine teslim edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.