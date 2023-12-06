Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.
Yüksekova ilçesinde son dönemlerde sürüler halinde dolaşan dağ keçileri vatandaşları şaşırttı. Yeşildere köyü yakınlarında sürü halinde Yüksekova-Van kara yoluna inen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Melik Bilici isimli vatandaş,
"Van-Yüksekova karayoluna sürü halinde inen dağ keçilerini cep telefonuyla görüntüledim. İnsanoğlu doğaya zarar vermese, tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız. Onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Ben de köye döndüğüm sırada keçilerin yolda olduğunu gördüm. Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin. Bu güzellikler artık bizden kaçmasınlar, hep böyle gözüksünler''
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.