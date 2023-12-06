İşçi servisiyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 9 yaralı

Hatay’ın Erzin ilçesinde işçi servisiyle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, Erzin'in Hanifi Soylu Bulvarı'nda meydana geldi. H.B. idaresindeki 31 AFM 355 plakalı işçi servisi, bölgede yol yapım inşaatında çalışan S.U. yönetimindeki 06 DKC 469 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada, servis aracında bulunan 15 işçiden 8’i ve minibüs şoförü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.