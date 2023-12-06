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İşçi servisiyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 9 yaralı

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Hatay’ın Erzin ilçesinde işçi servisiyle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, Erzin'in Hanifi Soylu Bulvarı'nda meydana geldi.
İşçi servisiyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 9 yaralı mask
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Hatay’ın Erzin ilçesinde işçi servisiyle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, Erzin'in Hanifi Soylu Bulvarı'nda meydana geldi. H.B. idaresindeki 31 AFM 355 plakalı işçi servisi, bölgede yol yapım inşaatında çalışan S.U. yönetimindeki 06 DKC 469 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada, servis aracında bulunan 15 işçiden 8’i ve minibüs şoförü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Ara 2023 - 20:30 - Asayiş

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