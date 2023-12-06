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Diyarbakır OSB dünyanın en büyük fuarına katıldı

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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve sanayiciler dünyanın en büyük fuarlarından "Dubai The Big 5" fuarına katıldı.
Diyarbakır OSB dünyanın en büyük fuarına katıldı mask
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve sanayiciler dünyanın en büyük fuarlarından "Dubai The Big 5" fuarına katıldı.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak kabul edilen "Dubai The Big 5" fuarına sanayiciler ile birlikte katıldı. Başkan Fidan ve sanayiciler, "Dubai Fuarı”nda Türk İş Konseyi yetkilileri ile bir araya gelerek, bilgi alışverişinde bulundu. Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Ali Bin Rashed Lootah, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan ve sanayicilerin de katıldığı toplantıda, Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) iş fırsatları ve körfez ülkelerinin potansiyeli hakkında bir sunum yaptı.
Sunum sonrası OSB Başkanı Fidan, Türk ve Dubaili yetkililere Diyarbakır'dan götürdüğü hediyeleri taktim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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06 Ara 2023 - 20:27 - Ekonomi

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