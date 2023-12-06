UNESCO'nun o listesinde sayı 30'a yükseldi

Dışişleri Bakanlığı, çok uluslu adaylık dosyalarının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildiğini açıkladı. Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 30 oldu.

Dışişleri Bakanlığından UNESCO’ya yapılan adaylık başvurularıyla ilgili yapılan açıklamada,

"Ülkemizin koordinatörlüğünde Azerbaycan, İran, Özbekistan ve Tacikistan’la birlikte sunulan ‘Tezhip Sanatı’; İran’ın koordinatörlüğünde, ülkemiz, Azerbaycan ve Özbekistan’la birlikte hazırlanan ‘İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler’; Azerbaycan’ın koordinatörlüğünde ülkemizle birlikte sunulan ‘Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası’ ile ülkemizin koordinatörlüğünde Azerbaycan’la birlikte hazırlanan ‘Sedef Kakma Sanatı’ başlıklı çok uluslu adaylık dosyalarımız, 4-9 Aralık 2023 tarihleri arasında Botsvana’nın Kasane şehrinde düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 18. Oturumu’nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir. Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 30’a ulaşmıştır”

ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı