Son dakika! Doğal gaz desteği miktarı arttı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, o desteğin 3 bin 500 liraya çıkarıldığını ifade etti. İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, o desteğin 3 bin 500 liraya çıkarıldığını ifade etti. İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarına dahil ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik”

ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca,

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza her ay aktardığımız kaynak tutarı 450 milyon liradan 850 milyon liraya çıktı. 10 ay evvel yaşadığımız ve ekonomimize 104 milyar dolar ilave yük getiren deprem felaketine rağmen 85 milyonun hiçbir ferdini ihmal etmiyoruz”

sözlerine de yer verdi.