Kaçak avcılıkta kullanılan bin 400 metre ağ ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde bin 400 metre kaçak avcılıkta kullanılan ağ ele geçirildi.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ve denetim ekibi ve Eğirdir İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Eğirdir Gölü’nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Gelendost Sarıkamış avlak sahası, Hacılar ve Yeşilköy kıyı şeridinde yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanıldığı tahmin edilen, göz açıklığı yasal sınırların altında, markasız 7 takım bin 400 metre ağ ele geçirildi. Ağa takılan canlı su ürünleri göle geri bırakılırken, ele geçirilen ağa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.