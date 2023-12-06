Sattığı cep telefonunu göndermeyince ceza kaçınılmaz oldu

Samsun'da internet üzerinden 2 bin 750 liraya sattığı cep telefonunu parasını almasına rağmen göndermeyen şahıs, 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 580 TL para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden C.K., Sahibinden.com adlı internet sitesinden cep telefonunu 2 bin 750 liraya satışa çıkaran V.Y. ile anlaşıp parayı banka hesabına gönderdi. C.K., cep telefonunun kendisine gönderilmemesi üzerine telefonla aradığı V.Y.'ye ulaşamayınca şikayetçi oldu. V.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. V.Y., mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 580 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı