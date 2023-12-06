Sattığı cep telefonunu göndermeyince ceza kaçınılmaz oldu

Samsun'da internet üzerinden 2 bin 750 liraya sattığı cep telefonunu parasını almasına rağmen göndermeyen şahıs, 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 580 TL para cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden C.K., Sahibinden.com adlı internet sitesinden cep telefonunu 2 bin 750 liraya satışa çıkaran V.Y. ile anlaşıp parayı banka hesabına gönderdi. C.K., cep telefonunun kendisine gönderilmemesi üzerine telefonla aradığı V.Y.'ye ulaşamayınca şikayetçi oldu. V.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. V.Y., mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 4 bin 580 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.